Avís taronja per pluges abundants a partir de les 18 hores

Actualitzada 19/10/2023 a les 10:22

La intensitat de les precipitacions que es preveuen per aquesta tarda ha fet activar l'avís taronja a tot el Principat per l'arribada d'un front. Meteorologia ha anunciat aquest matí que les pluges seran "abundants" a partir de les 18 hores i fins a la mitjanit i manté l'avís groc per vent fort en la zona nord del país.Protecció Civil indica que la situació de prealerta per pluges fa necessari limitar els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure, i tancar portes i persianes i retirar els objectes que puguin caure. I recorda que si les pluges sorprenen a l'aire lliure cal allunyar-se dels torrents i si són circulant en vehicle s'ha de moderar la velocitat i transitar per vies principals. El servei d'emergència demana seguir l'evolució del temps amb la informació de Meteorologia.El servei meteorològic assenyala que les temperatures que s'estan registrant avui són "molt més altes" del que tocaria per aquesta època de la tardor, ja que s'han registrat 11,9 graus al matí a Les Salines i 13 graus a la Borda Vidal. I alerta que "d'aquí 24 hores la situació haurà canviat radicalment". El pronòstic és que el front que arriba cap al vespre aporti fred i deixi mínimes de 8 graus i màximes de 15 graus demà divendres. Les mínimes continuaran a la baixa amb registres de 5 graus dissabte i de 4 graus diumenge.