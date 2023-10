Unint talent i empreses

La Sisena edició del Job Meeting aplega 25 empreses que han d’afrontar la temporada d’hivern i 150 persones que cerquen una oportunitat de feina.

“Vinc a buscar oportunitats a Andorra.” Carolina Castañeda, de Colòmbia, resumeix en una sola frase el concepte de les jornades Job Meeting, que es van celebrar ahir al Centre de Congressos. Oportunitats tant per a les empreses, que tenen el compromís d’oferir uns serveis determinats en una temporada que està a punt d’iniciar-se, com per a treballadors, que cerquen a Andorra un trampolí per capturar la il·lusió d’una experiència laboral estable i satisfactòria. Segons el secretari d’Estat de Treball, Jordi Puy, són 25 les empreses que es van inscriure a les jornades, que enguany arriben a la sisena edició, mentre