Rebutjada la querella per prevaricació d'Higini Cierco contra Canòlic Mingorance

Actualitzada 18/10/2023 a les 19:01

El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per la representació d'Higini Cierco per la inadmissió de la querella per prevaricació judicial contra la magistrada Canòlic Mingorance. L'exmàxim accionista de BPA a través d'una societat familiar va presentar una querella el 7 de març passat que va ser arxivada pel Tribunal de Corts i per la sala penal del Superior, que va confirmar la primera decisió.El procediment judicial està relacionat amb una comissió rogatòria internacional i l'argumentació dels querellants és que "tant la justícia ordinària com la constitucional van enterrar definitivament les dubtoses i confuses actuacions de la batlle instructora, les quals encara no han quedat avui resoltes i que van derivar en el lliurament del disc dur, que contenia la base de dades de Banco Madrid, a un agent de la policia espanyola", segons recull l'aute publicat al BOPA. I retreuen a la sala penal del Superior "haver actuat amb corporativisme" i asseguren que "hi ha indicis i són racionals" del que els querellants qualifiquem com "comportament arbitrari" de Mingorance.La representació de Cierco al·lega en el recurs que ha rebutjat el TC que el raonament del Superior "és incogruent, il·lògic, mancat de fonamentació i vulnera els drets a la defensa i a un procés degut" per no donar-li accés a la documentació de la comissió rogatòria. El Tribunal de Corts havia considerat que "no hi ha cap indici raonable que permeti la més mínima sospita d'una execució irregular de la comissió rogatòria lliurada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupción i la Criminalidad Organizada per part de la batlle instructora titular de la secció especialitzada" i afegia en el mateix sentit que no existien "indicis suficients per estimar que la batlle (...) hagués avalat voluntàriament i de forma arbitrària una comissió rogatòria irregular".