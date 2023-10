Govern i oposició aposten per fer una nova llei de l'aigua

Actualitzada 18/10/2023 a les 18:36

El Govern i l'oposició han coincidit avui, durant la sessió de control celebrada al Consell General, que s'ha d'elaborar una llei de l'aigua i també una agència que s'encarregui de la gestió d'aquest recursos. El ministre Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha parlat de la necessitat d'un nou marc de governança per a aquest element, que com ha posat en evidència la sequera pot escassejar en algun moments.Així, Casal a més d'una nova normativa de l'aigua basada en la directiva europea, ha esmentat també la confecció, per part d'Andorra Recerca+Innovació (ARI) d'indicadors, en relació a la sequera i l'escassetat dels recursos hídrics que permetin conèixer la situació existent i les actuacions que s'han de prendre. Casal va indicar també que "la situació és bona a tot el país", amb excepció de la Massana pel que fa a les reserves d'aigua.