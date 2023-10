Govern dona preferència a la protecció dels monuments candidats a patrimoni mundial

Actualitzada 18/10/2023 a les 14:14

El Consell General ha publicat avui a través del butlletí la resposta escrita al conseller general del grup parlamentari Concòrdia, Jordi Casadevall, respecte als entorns de protecció dels Béns Immobles d'Interès Cultural.El Ministeri de Cultura al costat del departament de Cultura amb el Consell Assessor del Patrimoni Cultural, treballen en un nou text legal per afavorir i millorar la identificació, la gestió i la conservació dels béns d'interès cultuals, fent més èmfasi en els conjunts històrics i els paisatges culturals, i plantejar instruments de protecció diversos en funció de les especificitats de cada bé d'interès cultural. Aquesta actualització és deguda a la Llei del 15/2014 on els 20 metres de protecció cautelar que establia del patrimoni cultural d'Andorra resulten insuficients per garantir la conservació dels béns immobles d'interès cultural sobretot els que es troben en zones no urbanitzables.De la mateixa manera, el Departament i Ministeri donen preferència a aprovar els entorns de protecció dels monuments de la candidatura multinacional que es vol incloure en la llista representativa del patrimoni mundial "Els testimonis materials de la construcció de l'estat dels Pirineus: el coprincipat d'Andorra", com és el cas de l'església de Sant Serni de Nagol. Govern assegura que es continua treballant en els dossiers d'estudi d'altres béns d'interès cultural.D'altra banda, i en una altra resposta, el Ministeri ha explicat que l'edicte de protecció del monument l'església de Sant Miquel d'Engolasters està prevista per publicar al BOPA del 2024. I que tots els entorns de protecció dels 14 béns Immobles d'Interès Cultural que han estat decretats pel Govern estan recollits en els plans d'ordenació i urbanisme parroquials.