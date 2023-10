Govern declara la fi de la situació d'emergència sanitària de la covid-19

Actualitzada 18/10/2023 a les 18:05

El Govern ha aprovat avui el Decret de declaració de la fi de la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de la covid-19, després de la declaració de la fi de l'emergència sanitària per part de l'Organització Mundial de la Salut.El decret recull la derogació de les mesures aprovades durant la pandèmia per part de l'Executiu, que van permetre disminuir els contagis i controlar els efectes de la malaltia, arribant a la normalitat. El Govern ha decidit mantenir entre d'altres el programa d'atenció psicològica creat durant la pandèmia i el funcionament del Laboratori nacional d'epidemiologia.El Govern ha aprovat un avenç d'1.350.000 euros al SAAS per comprar un TAC i un mamògraf nous. La maquinària que disposa l'hospital ha arribat al final de la seva vida útil i era necessari reemplaçar-ho per una de millor tecnologia.