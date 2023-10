Govern anul·la el lloguer d'un edifici per a pisos assequibles a Sant Julià

Actualitzada 18/10/2023 a les 10:47

El Govern ha anul·lat l'adjudicació de l'arrendament d'un edifici en construcció a la carretera de la Rabassa, a Sant Julià, i deixa sense efecte l'expedient de contractació de l'immoble per destinar-lo a habitatges a preu assequible, segons publica el BOPA aquest matí. L'anul·lació es fa perquè l'adjudicatari no ha complert amb l'obligació de presentar la garantia equivalent al 5% del preu del lloguer en el termini de 15 dies posteriors a la notificació de l'acord de l'executiu, segons recull l'edicte.L'executiu va fer públic el 12 d'abril passat la contractació en règim d'arrendament de l'edifici que ara queda fora del programa d'habitatge públic per un import d'1.390.800 euros durant un termini de 30 anys. L'edicte indica que la propietat de l'immoble té la possibilitat de presentar un recurs administratiu durant un mes contra aquesta resolució.La primera contractació de Govern d'edificis per a convertir-los en pisos de lloguer assequible es va concretar en la compra de cinc immobles i l'arrendament de quatre més.