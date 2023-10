Espot anuncia un reforç dels busos per a la temporada d'hivern

Actualitzada 18/10/2023 a les 20:05

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquesta tarda l'aplicació de tota una sèrie de millores al transport públic per evitar que es puguin produir situacions com la que es va viure l'any passat a l'inici de la temporada d'hivern. Responent a una pregunta del conseller socialdemòcrata Pere Baró amb relació a les disfuncions que es van produir el 2022 per l'increment important del nombre de temporers que es van registrar i l'inici del transport escolar, Espot ha manifestat que s'ha parlat amb les estacions d'esquí per veure quines poden ser les necessitats per als seus treballadors. De moment, està clar que hi haurà un reforçament del servei en hores punta, aplicant millores i ampliant la Línia 3, entre Andorra la Vella i Soldeu, així com més freqüència de pas a l'L4, entre Andorra la Vella i el Pas de la Casa, i es preveurà també més vehicles per a utilitzar-los si fos necessari. A més, hi haurà també un protocol que permetrà identificar conjuntament amb les empreses concessionàries, possibles millores que s'aniran incorporant. Espot ha opinat que "no es pot dir que hi hagi una problemàtica del transport al país", al mateix temps que ha reivindicat la posada en funcionament del transport públic pel Govern l'anterior legislatura, encapçalat també per ell mateix.