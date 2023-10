El Consell designa les noves inspectores de l'APDA

La crisi que ha viscut darrerament l’Agència de Protecció de Dades (APDA) està en vies de solució. I és que el Consell General va designar ahir dues inspectores per a l’entitat, cobrint d’aquesta manera les vacants que s’havien registrat. La cambra parlamentària va donar suport a les dues candidates proposades, Sabrina Pujol i Belina In Soon, que prendran el relleu de les que treballaven fins ara a l’APDA. La decisió es va prendre amb el suport de totes les forces parlamentàries, que havien tractat sobre aquesta qüestió en diverses reunions. Una de les inspectores anteriors no s’havia pogut incorporar a l’organisme