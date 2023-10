La guàrdia civil apunta que l’home volia travessar la frontera per fugir d’Espanya

La guàrdia civil va detenir un home a la Seu d’Urgell per abusar de quatre menors amb els quals convivia en un pis a Cartagena (Múrcia), tots refugiats ucraïnesos. Segons fonts de la guàrdia civil, el detingut hauria volgut abandonar Espanya travessant per la frontera pirinenca, però no poden assegurar que ho volgués fer per territori andorrà. Les mateixes fonts també apunten que el detingut hauria residit anteriorment a la Seu d’Urgell i és per aquest motiu que hauria escollit el municipi lleidatà per intentar fugar-se. Gràcies a aquesta informació, les autoritats han pogut detenir l’home i li han requisat quatre