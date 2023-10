Actualitzada 18/10/2023 a les 13:37

El Consell General ha publicat avui a través del butlletí la resposta escrita a la consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela respecte a les preguntes al desenvolupament normatiu de l'Estatut de l'artista.En la resposta del Ministeri de Cultura explica que s'ha anteposat l'elaboració d'un reglament a la constitució de la comissió de seguiment de l'estatut de l'artista, ja que no es pot efectuar la comissió sense l'organització, el funcionament i la periodicitat de les reunions. Aquests treballs per elaborar el reglament Govern els atribueix a període electoral i als canvis en l'Executiu, actualment el reglament de l'estatut de l'artista es troba la darrera fase de redacció tècnica, que un cop acabat es nomenarà a un representant de la comissió abans de finalitzar l'any.Quant al cens d'artistes i el seu reglament es troba en la mateixa fase que la comissió de l'estatut de l'artista. El Ministeri té enllestit el nou disseny del cens d'artistes i es troba treballant en la seva norma, la presentació pública es té previst fer abans de finalitzar l'any.El Ministeri ha afegit que preveu fer un primer estudi per proposar una cotització reduïda de la CASS per superar els efectes de la intermitència de l'activitat artística i crear un fons especial pels treballadors de cultura. Alhora el Ministeri de Cultura explica que el Ministeri de Finances i del Departament de Duanes està treballant per oferir solucions per agilitzar i facilitar la importació i exportació d'obra artística produïda a Andorra.