Crèdit de 3,2 milions per reformar edificis per a pisos

L'hotel Hermus d'Encamp és un dels edificis comprat per Govern per fer pisos a preu assequible

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:54

El consell de ministres ha aprovat avui dos crèdits ampliables de més de 3,2 milions d'euros per pagar les obres de reforma de sis edificis que s'adequaran per fer habitatges de preu assequible. El Govern exposa en un comunicat que els fons provenen de la partida d'1,5 milions prevista a la llei del pressupost per al recinte multifuncional durant l'exercici del 2024 i de la partida d'1.745.000 euros que inclou el pressupost per fer pisos de lloguer.L'executiu ha aprovat en la reuníó d'aquest matí licitar les obres de sis dels immobles que ha adquirit per incorporar-los al parc públic d'habitatges amb un concurs nacional pel procediment obert i de modalitat de contractació ordinària. Els treballs s'han d'executar en un termini d'entre 12 i 18 mesos i les empreses interessades tenen fins a l'1 de desembre per presentar les ofertes.