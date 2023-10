Cinc expedients a propietaris per recuperació del pis per a ús propi

El ministeri d’Habitatge ha aplicat ja una multa equivalent a dos salaris mínims

El ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha obert cinc expedients sancionadors a propietaris d’immobles que no han renovat els contractes de lloguer als inquilins al·legant que els havien de recuperar per a ús propi o familiar, segons va informar ahir el Govern. Un dels dossiers elaborats al llarg d’aquest any s’ha tancat amb una multa “per dues infraccions greus amb la imposició d’una sanció equivalent al salari mínim per cadascuna de les infraccions, per tant, dos salaris mínims”, segons va indicar l’executiu. El règim sancionador i la tipologia de les infraccions estan regulats a la Llei 15/2022 del 23

