308 infraccions a la llei del català i cap sanció

La ministra ha explicat que el projecte de llei de la llengua oficial, actualment a tràmit parlamentari, suposarà un avenç important perquè seran els inspectors de què disposa el Govern en l'àmbit sectorial els que puguin controlar que es respecta la regulació en vigor. I és que fins ara, els únics que podien actuar en aquesta matèria eren els funcionaris del Servei de Política Lingüística. Escalé, per la seva banda, ha mostrat la seva inquietud pel fet que fins ara no s'hagi imposat cap sanció per incompliment de la llei pel que fa a l'ús del català, quan es habitual veure factures, missatges i rètols que no es fan en la llengua oficial.