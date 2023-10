Actualitzada 17/10/2023 a les 18:21

El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d'Andorra i Unicef van entregar ahir els premis als guanyadors del "Concurs: I tu que fas per evitar el malbaratament de l'aigua" per commemorar el Dia mundial de l'Alimentació. El concurs estava adreçat a tots els escolars del país 5è, 6è de primària i 1r i 2n d'ESO on s'havien de presentar vídeos d'un minut aproximadament amb accions que ajudin a estalviar i no malbaratar ni contaminar l'aigua.Els vídeos guanyadors han estat Ilai Mialdea Anaya, Maria Garcia Turet i Martí Salvadó Vidal del Col·legi Maria Janer i Laia Rodríguez Cosan del Col·legi Sant Ermengol.