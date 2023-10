Precipitacions a partir de demà

Actualitzada 17/10/2023 a les 14:41

El servei de meteorologia ha informat d'un dimarts amb un cel mig ennuvolat a l'espera de precipitacions que han de començar a arribar aquesta propera nit. S'espera que durant aquesta nit i demà siguin febles i que de cara a dijous i divendres siguin més abundants.Meteo assegura que amb les probabilitats de les previsions de l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, les precipitacions més importants seran el dijous i el divendres. Alhora, també es pot veure com al final de l'episodi apareixen senyals tímids de possibilitat de neu a cotes altes i com les temperatures tendiran a la baixa.El divendres es preveu que sigui el primer dia d'octubre amb anomalies de temperatura lleugerament negativa. Tot i que una anomalia diària de +1 grau o -1 grau es pot considerar una temperatura normal per l'època de l'any, ja que les oscil·lacions formen la mitjana. En altura també s'esperen glaçades, la isozero baixarà per sota dels 2.500 metres al llarg del cap de setmana.