Les estacions tenen reserves d'aigua per garantir la temporada d'hivern

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:27

El director general d'Ensisa i de les Finals del món, David Hidalgo, ha comparegut aquest matí als mitjans amb motiu de la presentació de campanya a la candidatura dels campionats del món d'esquí 2029.Hidalgo ha contestat les preguntes dels periodistes respecte a les reserves d'aigua a les estacions en quan a l'actual sequera i l'espera de precipitacions. "Les estacions no descobrim ara la importància de l'aigua, fa anys que es treballa construint reserves d'aigua, no només les estacions d'Andorra, sinó arreu del món", ha explicat el director. De la mateixa manera ha assegurat que "som conscients que es necessiten aquestes reserves i, per tant, amb això hem anat treballant per optimitzar les xarxes de producció de neu, perquè siguin cada vegada més eficients", remarcant que "la nostra obligació és tenir reserves d'aigües".Hidalgo ha afegit que "recentment hem conclòs un estudi que vam començar fa quatre anys de com s'ha de gestionar l'aigua per part de les estacions, anticipant-nos a moltes de les estacions d'arreu d'Europa". Des de les estacions asseguren que es preparen "des de la consciència", i que estaran a punt per a quan arribi el fred per tenir l'aigua preparada. El director, de la mateixa manera no ha volgut marxar sense remarcar que "des de les estacions no consumim aigua, utilitzem aigua, aquesta aigua la congelem, la pugem a la muntanya, aquesta aigua es fon i torna al cicle. Per tant, endarrerim el cicle de l'aigua, per tant, la reserva d'aigua que generem a les estacions, té un efecte molt beneficiós, perquè generem una reserva d'aigua que d'altra manera aniria a perdre's".