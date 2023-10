La població s'enfila fins als 84.109 habitants al setembre

La població torna a augmentar i creix fins a 84.109 habitants al setembre, amb una variació de 3.273 residents, un 4% per sobre de la xifra de fa un any, segons va publicar ahir el departament d’Estadística. Canillo registra la major variació per percentatge en sumar 614 censats, que suposen un 12,2% d’alça, i Encamp i la Massana tenen un 4,8% de creixement, amb 580 i 526 persones més, respectivament. El col·lectiu d’altres nacionalitats segueix liderant el creixement, amb 2.675 persones més que fa un any, que correspon a una pujada del 27,7%. En segon lloc, figuren els nous residents espanyols,