L'oposició critica la descongelació dels lloguers

Els grups de l'oposició Concòrdia i socialdemòcrata han coincidit que no era el moment de descongelar els preus dels lloguers, com es pretén amb el text entrat a tràmit parlamentari, en línia amb el que havia manifestat reiteradament el raonador del ciutada, Marc Vila, en els últims dies i va reiterar durant la seva compareixença davant de la comissió legislativa de Justícia i Interior. Així, la presidenta suplent del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha afirmat que "compartim la decisió del raonador de no descongelar per evitar el patiment de les famílies", mentre la consellera de Concòrdia, Núria Segués, es pronunciava també a favor de prorrogar els lloguers un any més "per no afegir més pressió sobre les persones ". I la consellera d'Andorra Endavant Noemí Amador reiterava la necessitat de treballar perquè hi hagi al país habitatges a preu assequible.