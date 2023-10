L'acord amb la UE preveu un model d'immigració “asimètric”

S’establirien filtres als nacionals dels estats membres que vinguin a residir al país que no s’aplicarien als andorrans que vulguin residir fora

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va catalogar de “bona notícia” el fet que en la negociació de la lliure circulació de treballadors ja s’està parlant d’un sistema de quotes i d’un sistema de verificacions d’antecedents penals. Riba va posar en relleu durant l’entrevista realitzada ahir al Parlem-ne de Diari TV que, tot i que encara està al damunt de la taula de negociacions, s’està intentant construir un model d’immigració “asimètric” per als nacionals dels estats membres de la UE: “Ells hauran de passar alguns filtres per residir a Andorra que no s’aplicaran als nacionals andorrans que vulguin residir

#1 P3.

(17/10/23 06:25)