FEDA reforça la xarxa elèctrica amb la nova estació de la Gonarda

Actualitzada 17/10/2023 a les 16:22

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) ha inaugurat aquest matí la nova estació transformadora i repartidora d’energia, la cinquena al Principat, que preveu reforçar el servei a les Valls del Nord, alhora que potencia la capacitat energètica a la resta del país. La instal·lació està ubicada a la Gonarda, està completament integrada a la xarxa elèctrica de FEDA i s’encarrega de rebre l’energia d’alta tensió dels països veïns i de la producció local i transformar-la en mitjana tensió per poder ser distribuïda a les llars, tant a les parròquies d’Ordino com de la Massana, així com a la resta del país. Segons el director de FEDA, Albert Moles, pot cobrir prop del 15% de la demanda nacional i podria donar servei fins al 28% de la població del país.

En aquest sentit, s’ha destacat la importància de “reforçar la xarxa elèctrica interna” i “millorar la gestió i importació d’energia”, sobretot, de cara a l’increment de la demanda i a la volatilitat dels preus, segons ha comentat Moles. En aquest sentit, ha aclarit que la producció d’energia hidràulica ha experimentat aquest any un “dèficit del 23% o 24%” per la sequera, la xifra més baixa des del 2007. Segons Moles, és un tipus d’energia poc previsible i “molt variable”, ja que depèn de les precipitacions.

L’estació, que va ser pressupostada amb 13 milions d’euros, disposa de 1.300 metres quadrats, està dotada de dos transformadors de 36 megawatts de baix nivell sonor i ha estat construïda amb el mínim impacte mediambiental. Segons el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, és un projecte que respon a la sostenibilitat i a la diversificació de les energies renovables.

El parc eòlic del Maià, al 2024

La construcció del parc eòlic al pic del Maià es podria efectuar l’any vinent una vegada els comuns de Canillo i d’Encamp “es manifestin”, segons va aclarir Forné, tot i que es mostren “favorables segons converses informals”. La instal·lació podria cobrir fins a un 8% de la demanda d'energia i podria esdevenir la tercera infraestructura de FEDA en capacitat de producció.