Ensenyament no disposa del seguiment dels estudis superiors dels alumnes

Actualitzada 17/10/2023 a les 14:36

El Consell General va publicar ahir a través del butlletí la resposta escrita a la consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela respecte a les preguntes relatives als alumnes del sistema educatiu andorrà que cursen estudis d'ensenyament superior a França i Espanya.Vela pregunta sobre el nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà que cursen des del 2019 estudis superiors a universitats espanyoles, franceses i andorranes. Govern en la seva resposta explica que des de l'any 2021, la base de dades recollida fins llavors no compleix els requeriments de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, ja que no es disposa de les autoritzacions per escrit de les persones que la conformen.L'any 2018 els responsables de l'Agència de Protecció de Dades van informar els responsables de l'Institut d'Estudis Andorrans, qui recollia aquestes dades, que necessitaven el consentiment exprés i escrit de les persones que formen part de la base de dades. De la mateixa manera, la Universitat d'Andorra es troba en la mateixa situació i els darrers cursos no han demanat les dades dels seus estudiants pel fet de no poder-les compartir.Andorra Recerca i Innovació manifesta la dificultat en la recopilació d'aquestes dades, primerament per localitzar als estudiants i perquè tenen el dret de no facilitar les dades. D'aquesta manera el ministeri assegura que no disposa d'instruments propis per conèixer i fer el seguiment dels alumnes i dels seus estudis superiors.Ensenyament assegura que el 20 de novembre del 2022, es va fer una reunió entre el ministeri encarregat de l'educació i l'AR+I, en què es constatà la impossibilitat de continuar amb aquesta base de dades, i que cal trobar alternatives si es vol seguir recaptant-les.