Detingut a la Seu per agredir sexualment quatre menors a Cartagena

Actualitzada 17/10/2023 a les 10:07

La guàrdia civil ha detingut a la Seu d'Urgell un home de nacionalitat ucraïnesa acusat d'agredir sexualment quatre infants del seu país que viuen desplaçats per la guerra a la localitat murciana de Cartagena. El cos espanyol ha informat aquest matí de l'arrest que es va produir arran d'una investigació oberta per la denúncia de la mare de dos menors que va alertar una associació que dona suport a refugiats que un compatriota que vivia en el mateix edifici que ella hauria abusat dels seus fills.L'home s'havia traslladat a la capital de l'Alt Urgell perquè hi tenia vincles amb la localitat i tenia la intenció de fugir d'Espanya "per la frontera pirinenca", segons indica la guàrdia civil. Els agents van intervenir al detingut quatre telèfons mòbils i unes ulleres de sol amb càmera oculta integrada que s'estan analitzant per comprovar "si els dispositius d'emmagatzematge tecnològic contenen arxius relacionats amb la investigació". El jutjat d'instrucció de la Seu manté oberta la investigació fins que es determini el contingut dels aparells i ha ordenat l'internament a presó de l'arrestat.La investigació portada a terme en una operació anomenada Opikum es va iniciar en explicar la denunciant que l'home es guanyava la confiança de les famílies ucraïneses i dels nens, "amb els que acostumava a jugar, aprofitant els moments en els quals es quedava a soles amb ells per fer-los tocaments a zones íntimes". Arran de la primera denúncia altres mares de menors que es relacionaven amb el compatriota ucraïnès van presentar dues denúncies més per agressions sexuals als fills.