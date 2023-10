Detingut el conductor d'un patinet elèctric amb 1,56 d'alcoholèmia

Actualitzada 17/10/2023 a les 06:21

Un jove de 24 anys que conduïa un patinet elèctric va ser detingut el cap de setmana per donar una taxa d’alcoholèmia d’1,56 grams d’alcohol per litre de sang, segons va fer públic ahir la policia. El conductor va ser controlat pels agents perquè van veure que anava fent “maniobres estranyes” davant un vehicle oficial de la policia. El cos de seguretat va arrestar dos homes més, de 25 i 30 anys, per conduir en estat d’embriaguesa, amb positius d’1,42 i 1,38. El servei d’ordre va fer, a més, dues detencions per entrar amb droga al Principat. Els controls es van fer a la frontera del riu Runer.