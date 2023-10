Cinc expedients sancionadors a propietaris per recuperació de pisos per a ús propi

Actualitzada 17/10/2023 a les 17:57

El ministeri d'Habitatge ha obert cinc expedients sancionadors a propietaris que no han renovat els contractes de lloguer als inquilins al·legant que l'havien de recuperar per a ús propi o familiar, segons informa el Govern. Un dels dossiers d'aquest any s'ha tancat amb una multa "per dues infraccions greus amb la imposició d'una sanció equivalent al salari mínim per cadascuna de les infraccions, per tant dos salaris mínims", indica l'executiu.El règim sancionador i la tipologia de les infraccions està regulat a la Llei 15/2022 del 23 de maig d'arrendament de finques urbanes i s'aplica en els casos que es comprova que el propietari ha argumentat que faria servir l'habitatge per ús propi o familiar per no renovar el lloguer i en realitat li ha donat un altre ús. El Govern informa que hi ha dos expedients sancionadors en fase d'instrucció i dos expedients pendents d'incoar-se que s'han obert durant el 2023.El ministeri detalla que en total hi ha hagut 28 notificacions relatives a expedients de recuperació d'un habitatge per a usar-lo els propietaris o els familiars dels quals 17 s'han tancat sense constatar cap infracció perquè s'ha acreditat amb el cens i l'alta de subministraments que s'ha fet l'ús correcte que fixa la llei per no fer fora els inquilins. Hi ha 6 dossiers més en curs en els quals "la data d'expiració del contracte encara no ha arribat i estan pendents de fer-se les comprovacions oportunes quan pertoqui", assenyala el Govern.El total d'expedients oberts pel departament d'Habitatge es distribueixen en 4 el 2020, 7 el 2021, 6 el 2022 i 11 corresponen al 2023.