Belina In Soon Babi i Sabrina Pujol seran inspectores de l'APDA

Actualitzada 17/10/2023 a les 10:59

El Consell General votarà aquesta tarda el nomenament de Belina In Soon Babi Choopojcharoen i Sabrina Pujol Elmergui com a inspectores de l'Agència de Protecció de Dades (APDA). Les dues candidates han estat escollides per acord de tots els grups parlamentaris, segons publica el Butlletí del Consell General.La candidatura ha estat presentada per Jordi Jordana com a president del grup demòcrata, Cerni Escalé per Concòrdia, Judith Salazar pel PS, Carine Montaner per Andorra Endavant, Carles Naudi per Ciutadans Compromesos i Víctor Pintos com a conseller general no adscrit.El nomenament de les dues noves inspectores posa punt final a setmanes d'inestabilitat a l'entitat que es va quedar fa gairebé un mes sense personal per la renúncia de l'única inspectora que quedava, Agda Castillo, i d'una tècnica administrativa. L'altra inspectora, Gemma Gaset, havia plegat setmanes abans. L'APDA es va quedar només amb la cap, Resma Punjabi, i la tècnica de comunicació.