Les empreses tindran dos anys per crear un codi que abordi aquest tipus de conductes

El departament de Polítiques d’Igualtat ha rebut quatre denúncies per assetjament sexual i per raó de gènere el 2023, que significa un increment respecte a anys anteriors, tal com va afirmar la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, que va assegurar que “l’habitual són un o dos casos”. Porras va deixar clar que “l’assetjament existeix, però no acaba d’arribar a l’àrea”. Segons la cap, és gràcies a l’aprovació de la llei 6/2022 que acota mesures molt clares amb relació a la igualtat de sexe en l’àmbit laboral i a causa del moviment que s’està duent a terme que comencen a