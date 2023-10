Audioguies per conèixer els principals atractius del país

Actualitzada 17/10/2023 a les 06:24

Andorra Turisme i els set comuns engeguen un nou projecte que permet descobrir els diferents punts d’interès que hi ha repartits per totes les parròquies del Principat. Es tracta d’itineraris audioguiats disponibles en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. Els usuaris poden adquirir a qualsevol oficina de Turisme una targeta per un preu de dos euros, on hi ha un codi QR per descarregar-se l’aplicació i un codi numèric d’un sol ús.

Una vegada s’accedeix a l’aplicació a través del dispositiu mòbil de l’usuari es poden descarregar els continguts dels 10 punts d’interès de cada ruta parroquial. Una vegada guardats, ja no és necessari disposar de connexió de dades per accedir-hi. Cada parada està geolocalitzada, de manera que en apropar-s’hi el telèfon envia una notificació al dispositiu de l’usuari perquè pugui escoltar la informació relacionada.