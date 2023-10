Andorra Turisme destina 12 milions en campanyes publicitàries des del 2021

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:24

El Consell General va publicar ahir a través del butlletí la resposta escrita al conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró respecte a les preguntes relatives a les campanyes publicitàries efectuades per Andorra Turisme i el Ministeri de Turisme.En la resposta es mostra que l'any 2021 es van destinar 3.944.555,19 euros en les campanyes d'Hivern 2020/2021, Estiu del 2021 i l'Andorra Shopping Festival del 2021. De la mateixa manera, el 2022 van ser 4.966.384,16 euros amb la campanya d'hivern 21/22, Estiu 2022 i l'Andorra Shopping Festival. Finalment, aquest any s'han destinat 3.954.758,04 euros, en les campanyes d'Hivern 22/23, Esitu 2023 i l'Andorra Shopping Festival a més la campanya d'hivern 2023/2024 que s'estan treballant actualment. En total Andorra Turisme des del 2021 ha destinat 12.865.697,4 euros en campanyes publicitàriesD'altra banda, el butlletí explica que la societat Andorra Turisme no atorga subvencions per dur a terme esdeveniments, ja que dona suport als actes en forma de patrocini.