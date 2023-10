25 empreses busquen empleats per a l'hivern al Job Meeting

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:13

El Job Meeting ha arribat a una sisena edició en la que participen 25 empreses de sectors com la hoteleria, l’esquí, i la restauració, i on s’han inscrit un total de 150 persones provinents del servei d’ocupació, però també segons Jordi Puy, secretari d’Estat de Treball “persones que postulen als llocs de feina pel seu compte. Tenim representades quinze nacionalitats diferents entre andorrans, francesos, argentins, espanyols... ”. Puy ha destacat el fet que actualment hi ha un total de 300 persones inscrites al servei d’ocupació i una total de 2.500 ofertes de feina, i en aquest sentit ha subratllat que “el Job Meeting vol fomentar la competitivitat de les empreses andorranes posant en contacte els treballadors amb les empreses que han de fer front a la temporada d’hivern que es preveu bona”.Puy també ha valorat positivament l’evolució d’aquesta trobada que en el 2022 es van tancar amb 28 contractacions i al 2021, dels 67 inscrits 10 van aconseguir un contracte: “estem parlant de que un 15% de les persones que venen a les jornades aconsegueixen feina” ha afirmat.