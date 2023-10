Recerca d'un conductor que ha caigut per un talús a la Rabassa

Actualitzada 16/10/2023 a les 18:50

La policia i els bombers estan buscant un conductor que ha patit un accident a la carretera de la Rabassa. Els fets han succeït aquesta tarda, pels volts de les quatre, quan els serveis d'emergència han rebut l'avís per un sinistre a la carretera laurediana. Els efectius s'han mobilitzat perquè en un dels revolts de la carretera un cotxe ha caigut des d'una zona molt elevada fins al fons de la vall per un talús, segons ha indicat la policia. En arribar fins al vehicle han vist que no hi havia ningú a l'interior i han iniciat la recerca que encara es manté dues hores després del sinistre.Els efectius que participen estan treballant amb el suport d'un helicòpter i d'un dron en una zona boscosa de la parròquia laurediana i no hi ha hagut resultats. La policia ha indicat que es tracta "d'una zona molt escarpada" i que es busca per si el conductor ha sortit projectat. A la recerca s'ha incorporat la unitat canina per fer el rastreig amb gossos.El vehicle s'ha precipitat des de la carretera de pujada a la Rabassa per la zona d'Aixirivall i ha caigut muntanya avall després de trencar la tanca de protecció que delimita la calçada.