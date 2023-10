Precipitacions importants el dijous

Actualitzada 16/10/2023 a les 14:31

Tornem a mirar els meteogramesde la previsió per conjunts de l'@ECMWF per esbrinar com de probable és que acabi plovent aquesta setmana



La probabilitat de precipitació️és alta, sobretot dijous, quan s'esperen les quantitats més generoses

La neu❄️, però, és molt poc probable pic.twitter.com/rhOI0z6FsO — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) October 16, 2023

El servei de meteorologia ha informat a través de les xarxes socials que l'inici de setmana estarà marcat per les baixes pressions que continuaran durant els dies vinents. De la mateixa manera s'esperen dies ennuvolats, però les precipitacions importants no es deixaran veure fins al dijous quan les temperatures es normalitzaran.D'altra banda, Meteo ha tornat a fer anàlisi dels meteogrames de la previsió de conjunts de l'European Centre for Medium-Rage Weather Forecasts per esbrinar com de probable és que plogui aquesta setmana. D'aquesta manera exposen que la probabilitat de precipitació és alta sobretot el dijous, que és quan s'esperen les quantitats més generoses. El servei apunta molt poques probabilitats de què nevi.Els meteogrames mostren també com s'espera un període més ennuvolat que les setmanes anteriors i amb precipitacions gairebé segures entre dimecres i divendres. En més detall les precipitacions més abundants afectaran entre dijous i divendres, ja que alguns models donen acumulacions importants i intenses, on la mediana indica acumulacions al voltant de 30 mm al llarg de l'episodi a Andorra.Meteo apunta que la variabilitat meteorològica que es preveu de cara als dies vinents ve marcada per la circulació de les baixes pressions a latituds més baixes. L'anticicló a les Illes britàniques actua de bloqueig i desvia les pertorbacions cap a la Península que fins al divendres les baixes pressions circularan a la nostra latitud. Dissabte, diumenge i dilluns l'anticicló es traslladarà a Escandinàvia, el que ha d'afavorir la continuïtat de la inestabilitat.A partir de dimarts de la setmana vinent, però els escenaris comencen a divergir entre ells. Meteo assenyala que fins dilluns vinent la previsió és força fiable mentre que en aquesta situació, d'aquí a una setmana augmenta la incertesa.A partir de dimarts de la setmana vinent, però els escenaris comencen a divergir entre ells. Meteo assenyala que fins dilluns vinent la previsió és força fiable mentre que en aquesta situació, d'aquí a una setmana augmenta la incertesa.