Naturland rep més de 4.000 visites pel pont del Pilar

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:12

Naturland ha rebut prop de 4.200 persones pel pont del Pilar. L'empresa ho atribueix a l'oferta variada i el bon temps que ha superat un 13% les xifres de visitants del pont del 2021, concretament entre divendres i dissabte, el 2022 no hi va haver pont. Pel que fa a la facturació també s'ha superat la registrada el passat pont en un 15%.La novetat d'enguany, l'entrada aventura i l'aventura plus, que inclou Forest Line i a l'N'Boscat, han estat les més demanades, tot i que també han tingut força èxit altres activitats complementàries com les excursions a cavall o els passejos en buggie.A partir del 21 d’octubre el centre obrirà els caps de setmana, de 10.00 h a 17.00 h, amb les activitats de la cota 1.600. A partir d’aquesta data, la cota 2.000 es prepararà per la temporada d’hivern.