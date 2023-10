MoraBanc ofereix una hipoteca d'interès fix i variable

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:52

MoraBanc torna a reformular la seva oferta hipotecària. Després de pujar el percentatge de finançament sobre el preu de l’immoble fins al 95%, la banca treu al mercat la primera hipoteca mixta d’Andorra, que permet tenir el millor de la fixa i de la variable, en un producte combinat.La nova hipoteca, complint totes les bonificacions, el client disposarà d’un tipus d’interès fix durant els primers cinc anys, un tipus del 3,75% que, actualment, està per sota de l’Euríbor.Morabanc assegura que en aquests primers anys tindrà la tranquil·litat de saber que la quota serà sempre la mateixa tot i que els tipus continuessin pujant. Passat aquest lustre, la hipoteca passaria a variable amb un tipus d’Euríbor 12 mesos +0,50%. Les condicions es poden veure amb detall al web de MoraBanc.La Hipoteca Mixta vol mostrar el compromís de MoraBanc amb la seva clientela aportant-li opcions per poder fer realitat els seus projectes, en aquest cas, adquirir el primer habitatge. A més, ho fa innovant amb un producte que fins ara no es podia contractar a Andorra, i aplicant criteris ESG en les bonificacions per potenciar la sostenibilitat i l’eficiència energètica.