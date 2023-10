La població puja a 84.109 habitants

Actualitzada 16/10/2023 a les 11:21

La població torna a augmentar un mes més i creix fins a 84.109 habitants al setembre, amb una variació de 3.273 residents, un 4% per sobre de la xifra de fa un any, segons publica Estadística. Canillo resistra la major variació per percentatge en sumar 614 censats que suposen un 12,2% d'alça i Encamp i la Massana tenen un 4,8% de creixement amb 580 i 526 persones més, respectivament.El col·lectiu d'altres nacionalitats continua liderant el creixement amb 2.675 persones més que fa un any, que correspon a una pujada del 27,7%. En segon lloc figuren els nous residents espanyols, 351 més que el setembre del 2022, hi ha 167 inscripcions al cens de francesos i 164 d'andorrans. L'única baixada és per a la comunitat portuguesa que perd 84 habitants.El recull mostra un descens anual de la població menor de 15 anys d'un 1,8%, en passar de 10.146 habitants fa un any als 9.965 del mes passat, que són 25 dels que hi havia a l'agost. Per contra, el nombre de residents majors de 64 anys evoluciona a l'alça amb un increment del 5% en un any. El setembre del 2022 hi havia 12.145 censats d'aquest grup d'edat i el mes passat n'eren 12.747. El Principat té a més 61.397 persones d'entre 15 i 64 anys segons les dades actualitzades, un 4,9% per sobre dels 58.545 que es registraven fa un any.La diferència entre la població registrada per Estadística i la censada als comuns és de 5.420 persones, ja que les dades parroquials situen el nombre d'habitants en 89.529 inscrits. La desviació se situa amb el balanç del setembre en un 6,4%, una dècima per sobre de la xifra del setembre del 2022.