La capital realitza una prova pilot de neteja a la Seu d'Urgell

Actualitzada 16/10/2023 a les 21:07

Els treballadors i maquinària del departament d'Higene i Mediambient del comú d'Andorra la Vella s'ha desplaçat durant el dia d'avui a la Seu d'Urgell per realitzar una prova pilot de neteja viària. Alhora també han portat a terme la neteja de la superfície dels contenidors soterrats del carrer Major i del carrer Fran Andreu Capella a més del carrer dels Canonjes i Adjacents.L'alcalde de la Seu d'Urgell Joan Barrera ha agraït a Astrié les facilitats que ha posat el comú d’Andorra la Vella per portar a terme aquesta prova. "És una mostra de bona col·laboració entre les administracions públiques de la Seu i Andorra". Per la seva part, Astrié ha explicat que "ha estat la primera vegada que expliquem a fora de la nostra parròquia la neteja de la via pública que portem a terme, i estem molt satisfets que se’ns hagin reconegut, i que un ajuntament com el de la Seu d’Urgell el vulgui replicar, això és una satisfacció".

"Avui hem realitzat una prova pilot per netejar el carrers dels Canonges i carrers adjacents per conèixer de primera mà com ho fan al comú d’Andorra la Vella i així saber com porta-ho a terme a la Seu", ha explicat l’alcalde urgellenc. "Per nosaltres, Andorra la Vella és també un referència en neteja viària, en quant que és una parròquia molt gran i amb molta afluència de visitants, però que alhora està molt neta", ha remarcat Barrera que ha agraït als cònsols, al conseller i als tècnics de neteja que avui hagin vingut a la Seu d’Urgell a realitzar aquesta prova al carrer dels Canonges, "un dels carrers més emblemàtics del nostre centre històric". ​​​​