L'Institut de l'Habitatge aposta pel 'coliving' i per taxar l'especulació

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:09

El director de l'institut de l'habitatge, Josep Maria Pla, estå compareixent al Consell General per explicar les recomanacions que fan per resoldre la crisi actual. Pla aposta per mesures que ja poden ser efectives a curt termini com les fórmula del coliving com a resposta per exemple a les persones immigrants o a gent gran que viu sola. Però també ha apostat per regular els usos de l'habitatge i que el que es construeixi es dediqui a primera vivenda, frenant les segones residències o la compra per inversió. "Regular la inversió en habitatge perquè és destini a viure", ha especificat, amb mesures com taxar l'especulació. En aquest sentit ha puntualitzat que no és només una problemàtica associada a la inversió estrangera perquè "el 75 per cent de les transaccions immobiliàries són entre residents".Pla també ha posat de manifest les dificultats derivades de no tenir dades. Per exemple ha apuntat que no s'han fet enquestes sobre condicions de vida des del 2020. Bé, ha especificat que s'ha fet el treball de camp però els informes segueixen pendents de publicitar-se.