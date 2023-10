L'Andart arriba a l'equador amb prop de 2.500 visitants

Actualitzada 16/10/2023 a les 15:10

L'itinerari artístic a través dels carrers de Sant Julià de Lòria, per l'antiga fàbrica de tabacs de la CATSA, ha acollit a prop de 2.500 visitants. L'organització ha facilitat les visites guiades a les persones interessades a càrrec del comissari, Pere Mole i del director artístic, Albert Gusi. Unes visites que han aprofitat els alumnes de l'escola andorrana i de la Universitat d'Andorra, com particulars. Les pròximes visites guiades estan programades pel 23 d'octubre i pels dies 1 i 9 de novembre. Són gratuïtes i només cal fer reserva prèvia per correu electrònic a artistica@andorralandart.comLa CATSA acull obres d'una selecció de creadors sanmarinesos, país convidat en aquesta edició i diverses instal·lacions de renom cedides per a l'ocasió per la Fundació Sorigué, a més de les propostes d'una seixantena llarga d'artistes, arribats d'arreu, que es donen citat aquests dies per obrir un debat entorn de la sostenibilitat.