Les empreses hauran de tenir un codi propi en dos anys per abordar l'assetjament sexual

Actualitzada 16/10/2023 a les 15:07

El Govern ha aprovat un decret que obligarà a les empreses a desenvolupar un codi propi per prevenir i abordar les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe en un termini màxim de dos anys. La Cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, va assegurar que aquest 2023 s’havien atès quatre casos, "quan l’habitual són un o dos".El codi estipula 3 fases des del moment que es rep la denúncia fins a la resolució, una primera de prevenció i on s’estableix la comunicació de la denúncia que tindria una durada màxima de 3 dies, la segona que on es realitzaria la denúncia interna i la investigació exhaustiva i una tercera fase de resolució d’un màxim de 20 dies, on s’ha de decidir si hi ha evidències, i en cas afirmatiu es procedeix a la incoació de l’expedient disciplinari i adoptar la sanció en funció del tipus d’infracció.