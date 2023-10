Govern nomena Cano, Costa, Fiter i Pintat nous ambaixadors

Actualitzada 16/10/2023 a les 18:12

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit avui l'acte de presa de possessió dels nous ambaixadors d'Andorra. Amb el jurament dels nous càrrecs s'assoleix l'objectiu de poder tenir representació diplomàtica a la majoria dels països membres de la Unió Europea en un moment de negociació de l'acord d'associació amb la UE.Han pres possessió del càrrec, Gemma Cano Berné ha jurat com a introductora d'ambaixadors i també com ambaixadors a la República de Malta, a la República Hel·lènica a la República Xipre i a la República de Bulgària. També ha pres possessió Ferran Costa Marimon, ambaixador a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra i altres organismes acreditats i el Principat de Liechtenstein. Ricard Fiter Vilajoana ha pres possessió com ambaixador a la República d'Eslovènia i la República de Croàcia i Clara Pintat Rossell com a representant a República italiana.Espot ha demanat als nous ambaixadors representar els interessos d’Andorra i acompanyar el Govern en el full de ruta per assolir "un bon acord d’associació amb la UE". A més, també ha encomanat treballar pels altres reptes en l’àmbit internacional, com són la signatura de nous convenis, particularment la negociació de convenis per evitar la doble imposició amb altres estats, la gestió dels afers consulars o el foment de la diplomàcia econòmica i cultural.A aquests càrrecs cal sumar l’actual xarxa d’ambaixadors amb la qual compta el país amb un total de vuit ambaixades i delegacions permanents i quatre ambaixadors no residents que ja exerceixen, que es sumen als quatre que han jurat avui.Durant l’acte d’aquest dilluns, també ha pres possessió del càrrec Eva Palacios, com a directora general del Ministeri d’Afers Exteriors.