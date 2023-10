El lloguer s'apujarà entre l'1% i el 5% més l'lPC l'any vinent

Govern manté la congelació dels lloguers per un any i fixa condicions per fer pujades superiors a la inflació i ampliar la durada dels contractes. La ministra Conxita Marsol ha explicat que la llei, que ja està a tràmit parlamentari, s'ha hagut de replantejar tenint en compte la pujada que estava experimentant l'IPC, raó per la qual els contractes d'arrendament es prorroguen per un any més. La pròrroga, però, s'aplicarà "de diferent manera", i en tot cas la llei vol ser "el punt final a la invervenció del mercat de lloguer", segons ha remarcat Marsol.El projecte de llei fixa que els contractes es puguin incrementar l'any vinent en base a l'IPC, que se situa avui en el 6,1% més un percentatge que podrà anar entre un màxim del 5% i un mínim del l'1%. Així en els contractes fets l'any 2015 o abans els propietaris podran aplicar un increment màxim al preu del lloguer del 5%+IPC, això sí amb una pròrroga del contracte de 4 anys.