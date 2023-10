Alguns propietaris intenten evitar famílies amb fills joves o persones que treballen de nit o al sector de l’hostaleria

L’escalada dels preus dels lloguers és imparable. Les restriccions que el Govern encara manté –per poc temps– afecten contractes ja signats, però per als nous les exigències semblen a vegades destinades a deixar el pis buit més que trobar un llogater responsable. Les immòbiliaries es troben en una situació incòmoda. Sovint veuen condicions inacceptables per afavorir l’ocupació d’un pis i d’altres amb persones que volen lloguer però que no reuneixen un perfil que doni garanties. Des del sector s’insisteix que els professionals intenten mediar i que s’ha de confiar en les seves propostes, alhora que admeten que hi ha propietaris que especulen