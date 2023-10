Els candidats per cobrir les vacants de bander es doblen

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:35

La darrera convocatòria del Govern per cobrir cinc places de funcionari adscrites al Cos de Banders ha registrat un total de 25 candidats que s’han inscrit per a la realització de les proves, tot i que els declarats aptes només han estat 20, ja que alguns no complien els requisists exigits. Aquesta xifra de candidats és el doble de la que hi va haver en l’anterior convocatòria, en què es van presentar 12 persones, de les quals només 10 van ser aptes per a les proves.

D’aquesta manera, les xifres posen de manifest que s’ha doblat l’interès per formar part d’aquest cos de funcionaris, un aspecte positiu si es té en compte que darrerament els edictes per cobrir places de funcionaris en diferents cossos havien tingut una resposta menor per part de la població. Les condicions poc atractives d’ocupar una feina en alguns departaments de l’Administració és el que ha fet que cada vegada hi hagi menys candidats que es presentin a les proves, segons argumenten els sindicats, que reclamen millores, començant per una millor retribució. Aquesta nova promoció de places al Cos de Banders busca cobrir aquelles vacants que han anat registrant al cos a causa de baixes per jubilació.