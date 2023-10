El vol de Madrid a la Seu es desvia a l'aeroport d'Alguaire

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:26

El vol que havia d’aterrar ahir a la tarda a l’aeroport d’Andorra-la Seu procedent de Madrid es va haver de desviar a Lleida. L’aparell, segons el radar aeri, hauria intentat aterrar a l’aeroport de destí però per una incidència de tipus meteorològic va haver de reconduir la ruta fins a Lleida per aterrar a la infraestructura de Lleida-Alguaire. En conseqüència, els passatgers que havien d’agafar el vol a la Seu per volar a la capital espanyola també es van haver de desplaçar fins a Alguaire. Com és habitual els desplaçaments es van fer en autobusos.

Precisament aquesta setmana el Govern anunciava que la concessió de la línia aèria es renovava amb Air Nostrum, uns dies després que el secretari d’Estat de Transports, David Forné, es queixés de l’excés d’incidències. Ara ambdues parts han trobat una entesa i han clarificat el protocol en cas de cancel·lacions.