El Consell General acollirà el primer concert de la Saison Culturelle

Acord entre el Consell General i l'Ambaixada de França a Andorra per participar a la Saison Culturelle

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:46

El Consell General acollirà el primer concert de la temporada de la Saison Culturelle el pròxim divendres 27 d’octubre. Aquesta és la primera vegada que el Consell General se suma a la Saison Culturelle que organitza l’Ambaixada de França a Andorra. En aquesta primera ocasió, el vestíbul del Consell General serà l’escenari del concert de l'Orquestra de Cambra de Toulouse, formada per 12 cordes solistes, que farà un recorregut per la història de la música clàssica francesa amb el repertori "De Marais à Bizet". Des del parlament es posa a disposició de la Saison Culturelle l’espai i es sufraguen la meitat de les despeses de l’actuació. Per aquesta primera vegada també s’ha comptat amb la col·laboració la Representació del Copríncep francès.