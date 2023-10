El nombre de denúncies d’afectats s’ha doblat des que trascendís l’aturada de l’activitat

La xifra de queixes que el departament de Consum del Govern està instruint arran del tancament sobtat de la clínica d’estètica Dorsia arribava aquest divendres passat a tretze. Les denúncies d’afectats per la suspensió d’activitat que no s’havia comunicat s’han doblat en la darrera setmana, després que trascendís que el centre mèdic –aparentment tancat per reformes– havia deixat penjats alguns pacients. Responsables de la clínica a Andorra s’han compromès, després de la intermediació del departament governamental, a donar una resposta als afectats a principis del mes vinent. Entre els perjudicats hi ha persones que estaven pendents de rebre un tractament o que