Concurs per ajudicar el lloguer del material d'esquí escolar

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:29

El Govern ha convocat un concurs per adjudicar el lloguer del material d’esquí per al servei d’esquí escolar. Es tracta d’una licitació d’abast nacional i amb caràcter d’urgència i les empreses interessades tenen fins al 6 de novembre per formalitzar la seva oferta. El plec de bases està accessible a través de la pàgina web de la plataforma de contractació del sector públic:i les ofertes s’han de presentar igualment mitjançant aquesta plataforma. Els licitants que necessitin informació complementària poden adreçar-se al departament de Formació Professional i Formació al Llarg de la Vida.