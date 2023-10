Mas avança que a partir de l’any vinent ja serà possible l’extracció de còrnia al país

La donació de teixits a Andorra pot ser una realitat l’any 2026 i la d’òrgans el 2027. Aquest és el calendari amb què treballa el ministeri de Salut, encapçalat per Helena Mas. Així ho va explicar la titular de la cartera durant l’acte d’homenatge al donant que va organitzar ahir al Parc Central l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), que es va fer coincidint amb el Dia mundial del donant. Tal com va manifestar la ministra, també serà possible a partir de l’any vinent la donació de còrnia després del conveni que s’ha de firmar amb el Banc de Sang