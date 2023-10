La consultora Seidor té una vintena de treballadors al país

La companyia internacional està implicada en 15 projectes a Andorra

La consultora internacional Seidor, que opera en 45 països, es va instal·lar fa un any a Andorra, on compta amb un equip d’una vintena de professionals. Especialitzada en serveis i solucions tecnològiques, en un comunicat de balanç del primer any d’activitat al país remarca que durant aquest període ha impulsat diferents projectes per al sector privat i també per a l’administració pública i que ara mateix està treballant en 15 projectes tecnològics per a diferents clients establerts al Principat. La companyia apunta que ofereix diferents serveis, de núvol, ciberseguretat o desenvolupament de software amb d’altres més novedosos com la intel·ligència artificial