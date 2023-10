El canvi climàtic i les espècies invasores com el visó americà n’amenacen la supervivència

El ministeri de Medi Ambient juntament amb Ambiotec SLU i Biosfera Consultoria Medioambiental estan duent a terme un projecte de seguiment i observacions indirectes sobre una espècie en perill d’extinció, l’almesquera, un talp aquàtic amb trompa que fa uns 15 cm de llargada. L’activitat que estan realitzant aquest any és la primera de les previstes, una prospecció detallada per inventariar on està distribuïda i en quines conques fluvials és present. “Aquesta espècie és un indicador de l’estat de conservació dels rius que habita, és una classe de paraigua que protegint-la protegim tot l’ecosistema fluvial”, explica el tècnic Alain Grioche, i